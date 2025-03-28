Шнуров выпустил песню о похудении

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню — на этот раз о похудении. В частности, в тексте песни упомянут российский препарат «Тирзетта», который используется для лечения ожирения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии