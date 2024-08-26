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26 августа Православная церковь отмечает День памяти Тихона Задонского

26 августа Православная церковь отмечает День памяти Тихона Задонского

Россияне Русская Православная Церковь празднует память святого Тихона Задонского, известного русского богослова XVIII века, 26 августа, 2024.

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