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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о Кордобе: «Он украшает РПЛ и является ее лучшим игроком на сегодня. Продление контракта – большой успех «Краснодара»

31-летний колумбийский нападающий продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года. В текущем сезоне Кордоба набрал 12 (8+4) очков по системе «гол+пас» в 10 матчах в лиге.

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