Врач Першина: отсутствие зубов является противопоказанием к установке виниров

К установке виниров практически нет противопоказаний, единственное условие - наличие всех зубов. Об этом рассказала ведущая программы "Доктор И" (ТВ Центр), врач-стоматолог Ирина Першина, передает Pravda.
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