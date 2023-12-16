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Малышка осталась сиротой, а наказания нет: суд над магнатом из Челябинской области затягивается

Малышка осталась сиротой, а наказания нет: суд над магнатом из Челябинской области затягивается

Бизнесмен, устроивший смертельное ДТП с гибелью двух человек уже год гуляет на свободе.В Челябинске продолжат рассматривать уголовное дело бизнесмена, который, находясь за рулём внедорожника "Кадиллак" устроил ДТП со смертельным исходом.

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