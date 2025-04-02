Что будет с телом, если провести на беговой дорожке 24 часа

Человек, который бежал 24 часа без перерыва, поделился, как это испытание отразилось на организме. Джо Притчард решился на рискованный поступок, чтобы собрать средства для фонда My Name'5 Doddie Foundation.
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