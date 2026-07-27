Предприниматель выкупил у города арендуемое помещение в историческом здании на проспекте Мира

На северо-востоке столицы в Алексеевском районе представитель малого бизнеса воспользовался правом преимущественного выкупа и приобрел у города помещение в здании, являющемся объектом культурного наследия, по адресу: проспект Мира, дом 124, корпус 11.
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