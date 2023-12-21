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Несекретные материалы

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Эксперт: если переговоры по Украине не помогут – будет большая эскалация

Эксперт: если переговоры по Украине не помогут – будет большая эскалация

Начало российской СВО на украинской территории вызвало большой резонанс в РФ и на планете в целом. Однако спустя какое-то время динамичный конфликт превратился в позиционное противостояние, пишет сооснователь и редактор проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в своей статье на сайте «Россия в глобальной политике».

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