Эксперт: если переговоры по Украине не помогут – будет большая эскалация

Начало российской СВО на украинской территории вызвало большой резонанс в РФ и на планете в целом. Однако спустя какое-то время динамичный конфликт превратился в позиционное противостояние, пишет сооснователь и редактор проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в своей статье на сайте «Россия в глобальной политике».