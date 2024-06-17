Аналитик: страны БРИКС представят миру сильную политическую альтернативу

Страны БРИКС в ближайшее время представят миру сильную политическую альтернативу, подчеркнув, что выступление президента России Владимира Путина можно назвать своего рода манифестом, заявил турецкий аналитик Энгин Озер 17 июня сообщает РИА Новости.
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