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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Зоозащитники: обвиненную норвежцами в шпионаже на Россию белуху застрелили

Зоозащитники: обвиненную норвежцами в шпионаже на Россию белуху застрелили

В Норвегии застрелили "русского кита-шпиона". Зоозащитники требуют найти убийцу Rober Solsona/Keystone Press Agency/Globallookpress Неизвестные в Норвегии застрелили знаменитого "русского кита-шпиона" - белуху по кличке Хвалдимир.

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Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Говорят, что если Господь захочет наказать, то отнимет у человека разум. А тут весь мир охвачен безумием. Безумием жестокости и убийства
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9 час.
Eduard
Уроды скандинавские!
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6 час.
Eduard
Преступники постоянно обвиняют других вы заметили?
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6 час.

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