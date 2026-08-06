crude oil momentum update looking recovery Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! kailashcfa33 mcx crude oil key level or entry level update below-- key level---7080@---looking base here in chart, if sustain below than next down side move ahead7010---6920++++ or if hold above than up side only.
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