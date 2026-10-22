«Буллз» исторически уступили « Торонто » в первом матче сезона – 92:135. Основной разыгрывающий команды Джош Гидди провел 24 минуты на площадке и закончил с 2 очками (1 из 10 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 0 из 2 с линии), 7 подборами и 6 передачами при 5 потерях.