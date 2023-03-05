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Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен. Серия из 5 побед подряд прервалась

Александр Георгиев пропустил 5 шайб после 19 бросков «Далласа» и был заменен. Вратарь «Колорадо» 7-й раз пропустил 5 шайб за матч.

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