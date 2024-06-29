В рамках Gamescom 2024 пройдет новая Future Games Show — с ожидаемыми новинками осени и мир...

В рамках Gamescom 2024 пройдет новая Future Games Show — с ожидаемыми новинками осени и мировыми премьерамиОрганизаторы обещают углубленный взгляд на самые ожидаемые игры осени, мировые премьеры и свежие новости об инди-играх и AA-тайтлах.