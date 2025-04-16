Иностранные студенты подают иски в суды США из-за лишения их виз Трампом

Иностранные студенты подают многочисленные иски в суды США, чтобы не допустить их депортации иммиграционными властями после того, как администрация американского президента Дональда Трампа начала отзывать у них право оставаться в стране.
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