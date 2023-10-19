Росреестр зафиксировал семь рекордов по числу сделок на первичном рынке столицы в сентябре

В сентябре 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 18 402 договора долевого участия в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 12% больше результата августа текущего года (16 386 ДДУ).
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