Скажу необычную и непопулярную вещь. На Украине у нас нет никакой проблемы с Галицией. У нас есть огромная проблема с Юго-Востоком, который у нас не так давно было принято называть «пророссийским».
Типа поссорились две России... ну бывает, ну воюют... Милая теория, не находите?.. или прямой наезд на концепцию Путина..
Комментарии
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W
Walery
Хохландия есть плацдарм НАТО, а хохлы есть полицаи НАТО. И то и те есть враждебная нам субстанция которую следует зачистить иначе ее вонь все вокруг погубит. Ну не надо нам "братьев" скакунов... и зачем нам вандалы в кружевных труселях? Даже Ленин будучи памятниками пришиб до десятка тех исполнителей в моменты демонтажа его памятников.
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14 час.
Валентина Л
Была в Краматорске в 1989г., спросила у одной прохожей: "сколько время?" в ответ услышала: "кацапив нэ розумию", они тогда уже были "нашими братьями".
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4 час.
Людмила Фирстова
Валентина, я ещё раньше(1976 г.) приехала с мужем по путёвке Житомир, Винница, Одесса, такое же отношение к нам было...
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3 час.
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