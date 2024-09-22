Типа поссорились две России... ну бывает, ну воюют... Милая теория, не находите?.. или прямой наезд на концепцию Путина..

W

Walery

Хохландия есть плацдарм НАТО, а хохлы есть полицаи НАТО. И то и те есть враждебная нам субстанция которую следует зачистить иначе ее вонь все вокруг погубит. Ну не надо нам "братьев" скакунов... и зачем нам вандалы в кружевных труселях? Даже Ленин будучи памятниками пришиб до десятка тех исполнителей в моменты демонтажа его памятников.