Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Мадам, Вы статьи перепутали? Бывает... 😀Шах и мат, пацаны...
  • Александр Симаков
    Эскадрилья это вообще-то про самолёты. Мадам, прошу Вас, не надо больше писать комментарии на военные темы. Не сме...Российские АПЛ ок...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Светлана Петрова, а у них  есть эскадрилья?Российские АПЛ ок...

Типа поссорились две России... ну бывает, ну воюют... Милая теория, не находите?.. или прямой наезд на концепцию Путина..

Типа поссорились две России... ну бывает, ну воюют... Милая теория, не находите?.. или прямой наезд на концепцию Путина..

Скажу необычную и непопулярную вещь. На Украине у нас нет никакой проблемы с Галицией. У нас есть огромная проблема с Юго-Востоком, который у нас не так давно было принято называть «пророссийским».

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Комментарии
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W
Walery
Хохландия есть плацдарм НАТО, а хохлы есть полицаи НАТО.  И то и те есть враждебная нам субстанция  которую следует зачистить иначе ее вонь все вокруг погубит.   Ну не надо нам &quot;братьев&quot; скакунов... и зачем нам вандалы в кружевных труселях? Даже Ленин будучи памятниками пришиб до десятка тех исполнителей в моменты демонтажа его памятников.
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14 час.
Валентина Л
Была в Краматорске в 1989г., спросила у одной прохожей: &quot;сколько время?&quot;  в ответ услышала:  &quot;кацапив  нэ розумию&quot;,  они тогда уже были   &quot;нашими  братьями&quot;.
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Людмила Фирстова
Валентина, я ещё раньше(1976 г.) приехала с мужем по путёвке Житомир, Винница, Одесса, такое же отношение к нам было...
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3 час.

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