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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о «Химках»: «Могут сравняться с «Динамо» по популярности, если наладить работу по всем направлениям»

Бывший президент «Локомотива» оценила возможное будущее подмосковного клуба в Премьер-лиге. «Нужен ли такой клуб в РПЛ? Знаете, я уже говорила, что это неправильный вопрос.

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