Аделаида (WTA). 1/2 финала. Соболенко встретится с Бегу, Жабер – с Носковой

Онс Жабер встретится с Ириной Бегу в полуфинале в Аделаиде. Adelaide International Аделаида, Австралия 1 – 8 января 2023 WTA 500 Призовой фонд – 826 837 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Ирина Бегу (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь) Онс Жабер (Тунис) – Линда Носкова (Чехия).
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