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Художница Пана: «Cовременное искусство — это прикол»

Художница Пана: «Cовременное искусство — это прикол»

Петербургская художница Пана, несмотря на то, что начала свой путь в искусстве относительно недавно, уже пришла к некоторому успеху — ее работы активно покупают на московских ярмарках современного искусства, футболки с ее принтами продаются в Befree, а ироничные фразы и наивные романтические сине-белые девичьи фигуры становятся все более узнаваемыми.

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