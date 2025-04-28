Художница Пана: «Cовременное искусство — это прикол»

Петербургская художница Пана, несмотря на то, что начала свой путь в искусстве относительно недавно, уже пришла к некоторому успеху — ее работы активно покупают на московских ярмарках современного искусства, футболки с ее принтами продаются в Befree, а ироничные фразы и наивные романтические сине-белые девичьи фигуры становятся все более узнаваемыми.