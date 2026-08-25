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Стройка в обмен на молчание: Сбербанк связал достройку домов сургутского ДСК-1 с отказом дольщиков от любых претензий

Стройка в обмен на молчание: Сбербанк связал достройку домов сургутского ДСК-1 с отказом дольщиков от любых претензий

Сбербанк, приняв решение о достройке двух корпусов ЖК «Крылов» в Сургуте, выдвинул условием полную мобилизацию имущественного комплекса проблемного застройщика — Домостроительного комбината-1 (ДСК-1).

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