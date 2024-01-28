Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Узбекские бабы молодцы, да?Русских будут сса...
  • лина любимцева
    "Богоизбранные" хотят всех уничтожить на Земле и останутся в одиночестве? А С КЕМ ТОГДА они будут воевать и кому буду...Русских будут сса...
  • Михаил Фадеев
    Хорошая мысль!"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВ...

Казус Надеждина

Казус Надеждина

В последние недели самым упоминаемым «альтернативным» кандидатом в президенты стал Борис Надеждин, выдвинутый от малоизвестной партии «Гражданской платформы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Очень нужный человек. Первая версия, где этот гуманоид действует с согласия и одобрения власти, наиболее вероятна. Все же фиксируется, все отслеживается, ни чего просто так не проходит. Еще раз &quot;всплывут&quot; дерьмократы и отщепенцы, либерасты с пидерастами, которые за него. Ну а дальше, после выборов, вспомниться старая советская поговорка &quot;ТОВАРИЩ, ВЕРЬ, ПРОЙДЕТ ОНА ТАКНАЗЫВАЕМАЯ ГЛАСНОСТЬ, И ВОТ ТОГДА ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИПОМНИТ ВАШИ ИМЕНА!&quot;. По той же причине, для выявления и фиксации предателей и изменников, до поры до времени мусье Навальный гулял на свободе, сколько он пользы принес, сколько предателей и пидоров &quot;спалилось&quot; благодаря ему! А сейчас сам Бог велел обозначить ДЕРЬМОКРАТА и ЛИБЕРАСТА, как раз есть повод - выборы Президента РФ. По этому он, скорее всего, очень нужный индивид.
Ответить
7 час.
СБ
Сергей Б
пусть официально откажется от еврейского гражданства! а то, глядишь, под шумок потом слиняет  и не найдешь его в Израиле, там ведь предателей России не выдают!
Ответить
5 час.
ВМ
Вениамин Мельников
надеждин  советник израителя-кириенко,единомышленники
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх