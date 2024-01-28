Казус Надеждина

АндрейБорков

Очень нужный человек. Первая версия, где этот гуманоид действует с согласия и одобрения власти, наиболее вероятна. Все же фиксируется, все отслеживается, ни чего просто так не проходит. Еще раз "всплывут" дерьмократы и отщепенцы, либерасты с пидерастами, которые за него. Ну а дальше, после выборов, вспомниться старая советская поговорка "ТОВАРИЩ, ВЕРЬ, ПРОЙДЕТ ОНА ТАКНАЗЫВАЕМАЯ ГЛАСНОСТЬ, И ВОТ ТОГДА ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИПОМНИТ ВАШИ ИМЕНА!". По той же причине, для выявления и фиксации предателей и изменников, до поры до времени мусье Навальный гулял на свободе, сколько он пользы принес, сколько предателей и пидоров "спалилось" благодаря ему! А сейчас сам Бог велел обозначить ДЕРЬМОКРАТА и ЛИБЕРАСТА, как раз есть повод - выборы Президента РФ. По этому он, скорее всего, очень нужный индивид.