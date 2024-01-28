В последние недели самым упоминаемым «альтернативным» кандидатом в президенты стал Борис Надеждин, выдвинутый от малоизвестной партии «Гражданской платформы».
Казус Надеждина
Комментарии
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АндрейБорков
Очень нужный человек. Первая версия, где этот гуманоид действует с согласия и одобрения власти, наиболее вероятна. Все же фиксируется, все отслеживается, ни чего просто так не проходит. Еще раз "всплывут" дерьмократы и отщепенцы, либерасты с пидерастами, которые за него. Ну а дальше, после выборов, вспомниться старая советская поговорка "ТОВАРИЩ, ВЕРЬ, ПРОЙДЕТ ОНА ТАКНАЗЫВАЕМАЯ ГЛАСНОСТЬ, И ВОТ ТОГДА ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИПОМНИТ ВАШИ ИМЕНА!". По той же причине, для выявления и фиксации предателей и изменников, до поры до времени мусье Навальный гулял на свободе, сколько он пользы принес, сколько предателей и пидоров "спалилось" благодаря ему! А сейчас сам Бог велел обозначить ДЕРЬМОКРАТА и ЛИБЕРАСТА, как раз есть повод - выборы Президента РФ. По этому он, скорее всего, очень нужный индивид.
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7 час.
СБ
Сергей Б
пусть официально откажется от еврейского гражданства! а то, глядишь, под шумок потом слиняет и не найдешь его в Израиле, там ведь предателей России не выдают!
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5 час.
ВМ
Вениамин Мельников
надеждин советник израителя-кириенко,единомышленники
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3 час.
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