Счастливая личная жизнь. Раскрыта идеальная продолжительность секса

Как бы то ни было, держаться всю ночь — это редкость (если вы вдруг думали, что это обычное дело). Но что считать "слишком быстрым"? И какую продолжительность секса можно принять за норму? Часто молодые девушки и юноши полагают, что половой акт обязательно должен длиться долго, рассказывает Туре Хольте Фоллестад (Tore Holte Follestad) Forskning.
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