Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, назвал беседу очень хорошей

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп поделился на своей странице в соцсети Truth Social подробностями о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, охарактеризовав беседу как «очень хорошую».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии