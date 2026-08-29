NASA не сможет высадить астронавтов на Луну без частных партнеров

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявил, что для реализации лунной миссии необходимо участие коммерческих подрядчиков, отвечающих за ключевые компоненты программы.
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