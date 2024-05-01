Пентагон: Россия и КНР разрабатывают и развёртывают противоспутниковое оружие

Вашингтон обвинил Москву и Пекин Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб сообщил, что Россия и Китай в настоящий момент занимаются разработкой и развертыванием противокосмического вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии