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Пятый канал

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Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за ростовых фигур с его лицом

Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за ростовых фигур с его лицом

Актер Никита Джигурда подал иск о взыскании 500 тысяч рублей против продавцов ростовых фигур из картона с его фотографией на маркетплейсе.

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