В горах Алматы снесут незаконные постройки

Незаконные постройки снесут по решению суда в горах южной столицы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.
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