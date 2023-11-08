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В горах Алматы снесут незаконные постройки

В горах Алматы снесут незаконные постройки

Незаконные постройки снесут по решению суда в горах южной столицы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.

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