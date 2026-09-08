Бывший опер, а теперь «король» Новой Москвы Карахан, похитил сотрудника ФСБ. «Отмазка» не прокатила

Юргазета В середине 2026 года на территории Новой Москвы развернулись события, которые вызвали широкий резонанс в столичном регионе и в очередной раз подсветили теневые стороны системы правопорядка.
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