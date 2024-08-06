Как Русская Армия освободила от шведов «праотеческий город Юрьев»

Гравюра с видом шведского Дерпта Предыстория Кампания 1703 года была успешной для России. Русская армия заняла всё течение реки Невы, всю древнюю Ижорскую землю (шведская Ингерманландия).
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