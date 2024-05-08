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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судебный комитет палаты представителей США начал расследование отказа «Андретти» со стороны «Формулы-1»

В США начали расследование отклонения заявки «Андретти» со стороны «Ф-1». Представитель республиканской партии Джим Джордан направил компании «Либерти Медиа», которая является владельцем коммерческих прав на «Формулу-1», официальное письмо с запросом предоставить все необходимые документы, связанные с причинами отказать «Андретти» в получении места в числе участников чемпионата.

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