Поиски завершены! На Беломорканале найдено тело пропавшей после прорыва дамбы женщины

Таким образом найдены все тела, которые три дня искали спасатели. По информации МЧС Карелии, в ходе обследования акватории Беломорско-Балтийского канала, сотрудниками МЧС России было найдено тело женщины.
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