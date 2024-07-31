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Поиски завершены! На Беломорканале найдено тело пропавшей после прорыва дамбы женщины

Таким образом найдены все тела, которые три дня искали спасатели. По информации МЧС Карелии, в ходе обследования акватории Беломорско-Балтийского канала, сотрудниками МЧС России было найдено тело женщины.

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