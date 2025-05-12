Полицейские пресекли нелегальный оборот табачной продукции в Краснодарском крае

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Павловскому району пресекли деятельность 42-летнего местного жителя, занимающегося приобретением, хранением, перевозкой и продажей немаркированной табачной продукции.
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