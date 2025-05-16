Длинная цепь провокаций: хочет ли Америка прекратить конфликт на Украине?

Астон Мартин

Америка америкой , они знают чего хотят и ломают через колено всех кто против ...скопировав с девяностых политическое поведение и политическую конструкцию с американской , установив реформы аналогичные американским и оборвав и сломав все советские традиции стали такими же сильными или все таки держимся за остатки советского наследия ??? Кем сами то хотим стать , вечными копировщиками или сами собой с собственными традициями , и в конце концов надо дать политическую официальную оценку тем политикам кто ломал СССР в угоду американского бомонда ...🥸