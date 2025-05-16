БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Длинная цепь провокаций: хочет ли Америка прекратить конфликт на Украине?

  Рядовые американцы продолжают верить, что их государство оказывает щедрую помощь нуждающимся народам, пишет The American Conservative.

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Комментарии
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Астон Мартин
Америка америкой , они знают чего хотят и ломают через колено всех кто против ...скопировав с девяностых политическое поведение и политическую конструкцию с американской , установив реформы аналогичные американским и оборвав и сломав все советские традиции  стали такими же сильными или все таки держимся за остатки советского наследия ??? Кем сами то хотим стать , вечными копировщиками или сами собой с собственными традициями , и в конце концов надо дать политическую официальную оценку тем политикам кто ломал СССР в угоду американского бомонда ...🥸
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