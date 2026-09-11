Эксперты оценили ситуацию с попаданием ВСУ в окружение в Харьковской области

Военный историк, главный специалист Национального центра исторической памяти при президенте России, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и военный аналитик капитан 1-го ранга в отставке Олег Одноколенко оценили в разговоре с RT ситуацию с попаданием ВСУ в окружение в Харьковской области.