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ИА Регнум

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Bild: хакеры украли и выложили в сеть секретные документы сената Берлина

Хакеры, взломавшие сети сената Берлина, выложили в даркнете секретные документы, в том числе о полетах дронов.

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