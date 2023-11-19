Психолог Шаров объяснил причины мужских измен

Извечный вопрос, почему мужчины спят с одними, а женятся на других, измучил не одну женскую голову. Да и сами мужчины порой не в состоянии объяснить, почему при всей любви и уважении к жене они нет-нет да и посматривают налево.
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