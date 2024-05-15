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Международный день света и день мирного существования отмечают 16 мая 2024 года

Международный день света и день мирного существования отмечают 16 мая 2024 года

Международный день света и день мирного существования отмечают 16 мая 2024 года Константин Сентябрь16-го числа мая 2024 года во время майских праздников будет отмечаться Всемирный день света, а также праздник биографов, когда многие люди обычно перечитывают биографии своих любимых артистов и видных деятелей.

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