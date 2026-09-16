Польша стремится к активному участию в мирных переговорах по Украине, поскольку это напрямую касается ее безопасности.
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О чём советоваться с ГНИДОславом ПИДОРским?!?!?!
С такой рожей он может давать советы сколько бутылок шмардюка брать на банкет бомжей!