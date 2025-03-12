Текслер поручил главе КСП следить за целевым расходом средств на нацпроекты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи с председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Андреем Пшеницыным поручил проконтролировать целевое и эффективное расходование бюджетных средств на предстоящий новый шестилетний цикл реализации нацпроектов.
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