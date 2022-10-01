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ВГА Новой Каховки: украинские войска обстреливают мирное население

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города в своём Telegram-канале.

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