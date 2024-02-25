Епископ Симон посетил Первомайское поселение Миллеровского района

Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон на кладбище поселения совершил заупокойную литию по монахине Афанасии и монахине Серафиме, многолетним труженицам храма великомученика и целителя Пантелеимона города Миллерово.
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