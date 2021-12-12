Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники полиции спасли жизнь четырехлетней девочке

Четырехлетняя малышка Ева еще не понимает, что 26 ноября 2021 года может считать своим вторым днем рождения.

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