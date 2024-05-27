Ограбивших мужчину в Петропавловске-Камчатском признали виновными

В Петропавловске-Камчатском двое человек, представившихся полицейскими, ограбили местного жителя. Мужчины были признаны виновными в разбое с применением насилия, краже, хищении средств с банковского счета и похищении документов.
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