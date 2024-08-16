Опубликовано видео с издевающимися над «русским Иваном» бойцами ВСУ в нацистских касках

Появилось видео издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области Telegram-канал «Z ветераны России on-line» опубликовал видео с издевающимися над российским пенсионером бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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