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Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»

Пиняев извинился перед Клаудиньо за подкат в колено: «Был не прав, попал ему неудачно по ноге»

На 63-й минуте игры 17-го тура Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» в подкате попал ногой в колено хавбеку «Зенита».

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