Электромагнитный «смог»: ученый Пермского Политеха рассказал, какому излучению мы подвергаемся каждый день

Фото: Проволока Люди постоянно подвергаются электромагнитному излучению от гаджетов, бытовой техники, платежных терминалов магазинов, базовых станций сотовых телефонов, автомобильных радиоприемников и многого другого.
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