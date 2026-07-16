Вячеслав Чепурченко показал подросшую дочь на отдыхе в ресторане

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко порадовал поклонников редким семейным снимком. Актёр опубликовал в соцсетях кадр с семилетней дочерью Ярославой — фото было сделано на летней веранде одного из ресторанов.
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