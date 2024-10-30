❗️ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Крыму Напомним, вчера в Симферополе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
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❗️ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Крыму Напомним, вчера в Симферополе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.