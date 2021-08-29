Смейся до слёз

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12 клиентов, при виде машин которых у мастеров опускаются руки

12 клиентов, при виде машин которых у мастеров опускаются руки

Проводить плановую замену масла или проверку исправности всех механизмов в машине не шибко сложно, поэтому обязательно найдутся клиенты, которые ездят на резине, который больше 20 лет или занимаются самостоятельным ремонтом с помощью скотча.

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